Грузовик наехал на пешехода в Воронежской области

В Воронежской области на липчанина наехал грузовик. Мужчина от полученных травм скончался, сообщает ГУ МВД по региону.

Авария произошла в темное время суток 7 октября на 483-м км трассы М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель грузовика MAN с прицепом не заметил пешехода и допустил наезд, пишет Lipetskmedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте.

1 октября в поле около трассы Омск–Новосибирск трехлетний мальчик выпал под колеса прицепа. Ребенок погиб.