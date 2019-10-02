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Эксперт оценил потребность «Газпрома» проложить маршрут СП-2 через Данию

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Фото: ТАСС/DPA/Stefan Sauer
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«Газпром» рассчитывает «додавить» датский сценарий и проложить газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) через территориальные воды Дании, заявил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Ранее 2 октября глава Минэнерго Александр Новак заявил, что существуют другие варианты маршрута газопровода «Северный поток – 2» на случай, если Дания не выдаст разрешение на проект.

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«Это оптимальный маршрут (через Данию. — Ред.). Там уже проложен «Северный поток – 1», поэтому найти повод для отказа там будет гораздо труднее, чем по любому альтернативному маршруту», — сказал Юшков.

Альтернативные варианты несут определенные риски проекту, отметил эксперт. К югу от текущего маршрута начинается польская акватория, а Польша — один из основных противников проекта.

«Заявление Новака (о наличии альтернативных маршрутов) — это попытка успокоить ситуацию и не накалять обстановку. В частности, не дать Украине использовать в переговорах по транзиту газа аргумент, что «Северный поток – 2» якобы никогда не построят из-за Дании», — добавил специалист.

По его словам, самой Дании выгодно, чтобы «Северный поток – 2» проложили через ее воды. В этой стране падает добыча газа, и через несколько лет она станет импортером данного вида топлива, считает Юшков. Однако на Копенгаген давит Вашингтон, заставляя тормозить реализацию проекта, заключил эксперт.

Накануне в «Газпроме» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» завершено на 83%.

19 сентября глава компании «Газпром» Алексей Миллер рассказал о ходе строительства газопровода. По его словам, реализация проекта идет по графику, и есть шанс на его запуск до конца 2019 года.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые стремятся вывести на рынок свой сжиженный природный газ (СПГ).

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