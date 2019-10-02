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Путин отказался считать «Северный поток – 2» политическим проектом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, заявил, что строительство газопровода «Северный поток – 2» носит исключительно коммерческий характер, политическая подоплека здесь отсутствует. Об этом 2 октября сообщает «РИА Новости».

По словам российского лидера, задача таких инфраструктурных проектов, как «Северный поток – 2», — диверсифицировать маршруты поставок газа, убрать транзитные риски и укрепить энергетическую безопасность Европы. «Именно поэтому логика нормальных деловых отношений берет верх над попытками сделать энергетику заложником политических разногласий», — добавил Путин.

19 сентября глава компании «Газпром» Алексей Миллер рассказал о ходе строительства газопровода. По его словам, реализация проекта идет по графику и есть шанс на его запуск до конца текущего года.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые стремятся вывести на рынок свой сжиженный природный газ (СПГ).

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