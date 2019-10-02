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Новак заявил об альтернативных вариантах маршрутов «Северного потока – 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что существуют другие варианты маршрутов газопровода «Северный поток – 2» на случай, если Дания не выдаст разрешение на проект. Об этом в среду, 2 октября, сообщает «Интерфакс».

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«Проект реализуется, мы ждем решения Королевства Дания по выдаче разрешения. Понятно, что есть другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто проект тогда будет дороже и несколько по времени будет дольше реализовываться», — отметил министр в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН). По его словам, РФ не видит оснований для невыдачи разрешения Данией.

Как сообщает «РИА Новости», в кулуарах РЭН глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков рассказал, что достройка «Северного потока – 2» потребует четырех-пяти недель. Он отметил, что разрешения Дании еще можно ждать.

Зубков также добавил, что «Газпром» надеется сохранить экспорт газа в дальнее зарубежье в 2019 году на уровне около 200–204 млрд кубометров.

Накануне в «Газпроме» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» завершено на 83%.

19 сентября глава компании «Газпром» Алексей Миллер рассказал о ходе строительства газопровода. По его словам, реализация проекта идет по графику, и есть шанс на его запуск до конца текущего года.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые стремятся вывести на рынок свой сжиженный природный газ (СПГ).

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