В «новой Москве» пропали три семиклассника

Троих семиклассников, которые не вернулись из школы домой 1 октября в «новой Москве», разыскивает полиция. Об этом 1 октября сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД.

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО разыскивают учеников 7-го класса школы №1788 поселения Внуковское, которые 1 октября текущего года после окончания занятий не вернулись домой, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно», — рассказали в пресс-службе.

По данным полицейских, все три школьника были невысокого роста — до 160 см, двое плотного телосложения, а один худощавый. Выглядят пропавшие мальчики примерно на 13 лет.

Полиция просит всех, кому известно местонахождение детей, сообщить об этом по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56-82 или в службу «102» (с мобильного — 112).

10 сентября сообщалось, что пропавшего на сутки магаданского школьника нашли под кроватью в собственной квартире.