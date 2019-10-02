Прямой эфир

В «новой Москве» пропали три семиклассника

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Троих семиклассников, которые не вернулись из школы домой 1 октября в «новой Москве», разыскивает полиция. Об этом 1 октября сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД.

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО разыскивают учеников 7-го класса школы №1788 поселения Внуковское, которые 1 октября текущего года после окончания занятий не вернулись домой, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно», — рассказали в пресс-службе.

По данным полицейских, все три школьника были невысокого роста — до 160 см, двое плотного телосложения, а один худощавый. Выглядят пропавшие мальчики примерно на 13 лет.

Полиция просит всех, кому известно местонахождение детей, сообщить об этом по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56-82 или в службу «102» (с мобильного — 112).

10 сентября сообщалось, что пропавшего на сутки магаданского школьника нашли под кроватью в собственной квартире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Следователи изъяли детей из семьи пропавшей под Вологдой девочки
Пропавший под Красноярском четырехлетний мальчик найден живым

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019