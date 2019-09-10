Пропавшего на сутки магаданского школьника нашли под кроватью

Около суток продолжались поиски 10-летнего школьника из поселка Ола в Магаданской области. В них участвовали оперативные службы, волонтеры и родители мальчика. В итоге ребенка нашли под кроватью в его квартире.

Сейчас СКР устанавливает, где ребенок находился в ночное время – по другому адресу или в той же локации. Доследственная проверка продолжается.

Как уточняет ИА MagadanMedia, об исчезновении мальчика в районное отделение полиции сообщила его мама накануне, 9 сентября. По ее словам, сын ушел в школу и не вернулся.

По предварительным данным, никаких противоправных действий по отношению к ребенку не совершалось. После установления всех обстоятельств случившегося будет принято процессуальное решение.