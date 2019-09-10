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Суд в Китае приговорил к смертной казни похитителя и убийцу ребенка

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Суд средней ступени города Сианя на северо-западе Китая приговорил к смертной казни Лина Юаньцзе за похищение и убийство несовершеннолетнего, его сообщник Чжао Юйхао получил пожизненный тюремный срок. Об этом сообщает во вторник, 10 сентября, газета China Daily.

Суд постановил, что вся собственность подсудимых подлежит конфискации, они также должны выплатить компенсацию семье убитого ребенка.

Лин Юаньцзе похитил девятилетнего соседского мальчика в мае 2018 года, чтобы получить за него выкуп. После того как ребенок отказался следовать указаниям и оказал сопротивление, мужчина убил его. Вместе с сообщником он избавился от улик, а тело мальчика спрятал на чердаке.

Согласно китайскому законодательству, за похищение человека полагается от пяти лет тюрьмы до пожизненного срока. Если похищенный скончался в результате предумышленного убийства, преступнику грозит смертная казнь.

30 апреля сообщалось, что гражданина Канады Фань Вэя приговорили в Китае к смертной казни за производство и контрабанду наркотиков.

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