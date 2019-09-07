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Валерия рассказала о потере ребенка от Пригожина

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Певица Валерия призналась, что могла стать матерью в четвертый раз, однако у нее случился выкидыш.

Валерия и продюсер Иосиф Пригожин вместе уже 15 лет, и многие поклонники ожидали пополнения в семье, пишет Starhit. Оказалось, певица, которая уже является матерью троих детей, могла снова родить, но заболела.

«Мне было так плохо, что пришлось принять большую дозу антибиотиков. Тогда я еще не знала, что беременна. Потом, когда тесты уже показали положительный результат, мы стали ждать. Врачи сказали, что предсказать что-то сложно, но мы надеялись», — рассказала артистка.

По словам Валерии, она очень обрадовалась беременности и даже придумала имя для будущего сына — Егор. Однако произошел выкидыш. Потерю певице пришлось оплакивать на работе.

«На следующий день мне нужно было лететь на гастроли. Вот так мы и пережили. Мы все свои раны залечиваем в работе», — добавила она.

В августе Иосиф Пригожин рассказал, что сын певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

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