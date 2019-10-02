Прямой эфир

На выставке «Город: детали» на ВДНХ представят молодежные проекты

0
Фото: mos.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве на выставке «Город: детали», которая пройдет с 3 по 5 октября, представят молодежные проекты. Об этом 32 октября сообщается на сайте столичной мэрии.

День возрождения: ВДНХ 80 лет назад и сейчас
История культового комплекса — от речи Молотова до огромного торта-мороженого

Участники представят проекты по улучшению городской среды, и многие предложения будут ориентированы на молодежь, пишет «Федеральное агентство новостей». В частности, для молодежи предложат нестандартные решения, связанные с новыми технологиями и спортом. Среди них даже есть всесезонный уличный DJ-пульт Fono. В оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» отметили, что он подходит для установки на постоянной основе, к примеру на площадке в парке, и место, где он появится, наверняка станет центром притяжения.

«Кто знает, сколько будущих звезд благодаря ему сделают первые шаги в музыкальной карьере? Ну или не первые, если говорить об уже опытных диджеях. Кстати, чтобы начать сводить треки, нужно лишь подключить свой смартфон», — приводит слова представителя оргкомитета агентство городских новостей «Москва». Уточняется, что пульт — антивандальный и экологичный, поскольку сделан из ударопрочных материалов и работает на солнечных батареях.

Помимо этого, на выставке представят спортивную новинку — текбол, игру с мячом. Отмечается, что она похожа на настольный теннис, но играть в нее надо с футбольным мячом и по футбольным правилам. Отбивать подачи допустимо любыми способами без применения рук, а вместо поля будет стол с изогнутыми бортами, пишет РИАМО.

Также гостей выставки познакомят с пин-артом — техникой создания живых скульптур и объемных изображений. Поможет в этом арт-объект Fast Sculpt высотой 2,5 м.

Выставка «Город: детали» пройдет на ВДНХ в Москве с 3 по 5 октября в павильоне №75. Свои проекты для общественных пространств современных мегаполисов представят дизайнеры, архитекторы и урбанисты из 11 стран. В программе — экспресс-экскурсии, игры, мастер-классы, кинопоказы и концерты, а также баскетбол, воркаут, фитнес и паркур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Марафон успешных школьников» на ВДНХ посетили около 3 тыс. человек
В метро Москвы запустили тематический поезд к 80-летию ВДНХ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019