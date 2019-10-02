На выставке «Город: детали» на ВДНХ представят молодежные проекты

В Москве на выставке «Город: детали», которая пройдет с 3 по 5 октября, представят молодежные проекты. Об этом 32 октября сообщается на сайте столичной мэрии.

Участники представят проекты по улучшению городской среды, и многие предложения будут ориентированы на молодежь, пишет «Федеральное агентство новостей». В частности, для молодежи предложат нестандартные решения, связанные с новыми технологиями и спортом. Среди них даже есть всесезонный уличный DJ-пульт Fono. В оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» отметили, что он подходит для установки на постоянной основе, к примеру на площадке в парке, и место, где он появится, наверняка станет центром притяжения.

«Кто знает, сколько будущих звезд благодаря ему сделают первые шаги в музыкальной карьере? Ну или не первые, если говорить об уже опытных диджеях. Кстати, чтобы начать сводить треки, нужно лишь подключить свой смартфон», — приводит слова представителя оргкомитета агентство городских новостей «Москва». Уточняется, что пульт — антивандальный и экологичный, поскольку сделан из ударопрочных материалов и работает на солнечных батареях.

Помимо этого, на выставке представят спортивную новинку — текбол, игру с мячом. Отмечается, что она похожа на настольный теннис, но играть в нее надо с футбольным мячом и по футбольным правилам. Отбивать подачи допустимо любыми способами без применения рук, а вместо поля будет стол с изогнутыми бортами, пишет РИАМО.

Также гостей выставки познакомят с пин-артом — техникой создания живых скульптур и объемных изображений. Поможет в этом арт-объект Fast Sculpt высотой 2,5 м.

Выставка «Город: детали» пройдет на ВДНХ в Москве с 3 по 5 октября в павильоне №75. Свои проекты для общественных пространств современных мегаполисов представят дизайнеры, архитекторы и урбанисты из 11 стран. В программе — экспресс-экскурсии, игры, мастер-классы, кинопоказы и концерты, а также баскетбол, воркаут, фитнес и паркур.