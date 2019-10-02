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Лавров заявил о терроризме в Африке со стороны последователей ИГ

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Фото: REUTERS/Stringer
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Силы запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство» переплелись с другими террористическими группировками, действующими на африканском континенте. Об этом заявил в среду, 2 октября, глава МИД России Сергей Лавров.

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По его словам, терроризм угрожает половине Африки, отмечает ТАСС.

«И сейчас вот этот террористический интернационал уже терроризирует, наверное, половину африканского континента», — отметил дипломат в ходе выступления на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как отметил Лавров, особо террористы бесчинствуют в Сахаро-Сахельском регионе.

30 сентября замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил об уничтожении в Сирии главных сил запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».

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