Лавров заявил о терроризме в Африке со стороны последователей ИГ

Силы запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство» переплелись с другими террористическими группировками, действующими на африканском континенте. Об этом заявил в среду, 2 октября, глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, терроризм угрожает половине Африки, отмечает ТАСС.

«И сейчас вот этот террористический интернационал уже терроризирует, наверное, половину африканского континента», — отметил дипломат в ходе выступления на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как отметил Лавров, особо террористы бесчинствуют в Сахаро-Сахельском регионе.

30 сентября замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил об уничтожении в Сирии главных сил запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».