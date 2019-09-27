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В Москве арестовали обвиняемых в финансировании ИГ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Москве арестованы девять фигурантов дела о финансировании террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлию Иванову.

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«Указанные лица под тяжестью предъявленных доказательств дали признательные показания», — отметила она.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), ч.1, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

Следствие считает, что один из фигурантов дела вступил в ИГ, когда находился в Египте. После возвращения в Россию в 2015 году он начал искать людей, которые хотели бы материально помочь участникам террористической организации. Ему удалось найти около 30 человек.

21 сентября сообщалось, что трое сторонников террористической группировки «Исламское государство» задержаны в Нижневартовске. У подозреваемых изъяли экстремистскую литературу, изображения с текстами экстремистского содержания, символику и флаги террористической организации, запрещенной в России, а также боеприпасы. Возбуждены уголовные дела.

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