Россия заявила об уничтожении главных сил ИГ и «Ан-Нусры» в Сирии
В Сирии уничтожены главные силы запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра». Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
«Сирийский народ одержал в том числе при поддержке России решающую победу над терроризмом», — цитирует его в понедельник, 30 сентября, «РИА Новости». По словам дипломата, борьбу с очагами терроризма в стране надо продолжать.
«Но искоренение террористов, включая такой крупный очаг, как Идлиб, должно быть продолжено при максимальной заботе о жизни и безопасности мирных жителей», — отметил Вершинин.
28 сентября Дамаск заявил о крупнейшей в мире группировке боевиков в Идлибе. Террористы держат в заложниках мирных жителей, сообщил глава МИД Сирии Валид Муаллем.
По словам главы сирийского внешнеполитического ведомства, террористы продолжают обстрелы с применением ракет и минометов «близлежащих жилых кварталов» и используют мирных граждан «в качестве живого щита».
15 сентября сообщалось, что незаконные вооруженные формирования блокировали работу гуманитарного коридора Абу-эд-Духур в 45 км от Алеппо в идлибской зоне деэскалации. Они препятствовали выходу беженцев через пункт пропуска, угрожая в противном случае применить оружие.
Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.