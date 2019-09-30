Прямой эфир

Россия заявила об уничтожении главных сил ИГ и «Ан-Нусры» в Сирии

0
Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сирии уничтожены главные силы запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра». Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

Сирийский рубеж: Россия закрепилась на Ближнем Востоке
«Известия» побывали в САР и узнали, как несут службу наши военные и почему так сложно было штурмовать Хан Шейхун

«Сирийский народ одержал в том числе при поддержке России решающую победу над терроризмом», — цитирует его в понедельник, 30 сентября, «РИА Новости». По словам дипломата, борьбу с очагами терроризма в стране надо продолжать.

«Но искоренение террористов, включая такой крупный очаг, как Идлиб, должно быть продолжено при максимальной заботе о жизни и безопасности мирных жителей», — отметил Вершинин.

28 сентября Дамаск заявил о крупнейшей в мире группировке боевиков в Идлибе. Террористы держат в заложниках мирных жителей, сообщил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

По словам главы сирийского внешнеполитического ведомства, террористы продолжают обстрелы с применением ракет и минометов «близлежащих жилых кварталов» и используют мирных граждан «в качестве живого щита».

15 сентября сообщалось, что незаконные вооруженные формирования блокировали работу гуманитарного коридора Абу-эд-Духур в 45 км от Алеппо в идлибской зоне деэскалации. Они препятствовали выходу беженцев через пункт пропуска, угрожая в противном случае применить оружие.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сирия потребовала вывода всех незаконных иностранных войск из страны
Лавров заявил о выработке с США понимания по урегулированию в Сирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019