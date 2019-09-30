Россия заявила об уничтожении главных сил ИГ и «Ан-Нусры» в Сирии

В Сирии уничтожены главные силы запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра». Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

«Сирийский народ одержал в том числе при поддержке России решающую победу над терроризмом», — цитирует его в понедельник, 30 сентября, «РИА Новости». По словам дипломата, борьбу с очагами терроризма в стране надо продолжать.

«Но искоренение террористов, включая такой крупный очаг, как Идлиб, должно быть продолжено при максимальной заботе о жизни и безопасности мирных жителей», — отметил Вершинин.

28 сентября Дамаск заявил о крупнейшей в мире группировке боевиков в Идлибе. Террористы держат в заложниках мирных жителей, сообщил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

По словам главы сирийского внешнеполитического ведомства, террористы продолжают обстрелы с применением ракет и минометов «близлежащих жилых кварталов» и используют мирных граждан «в качестве живого щита».

15 сентября сообщалось, что незаконные вооруженные формирования блокировали работу гуманитарного коридора Абу-эд-Духур в 45 км от Алеппо в идлибской зоне деэскалации. Они препятствовали выходу беженцев через пункт пропуска, угрожая в противном случае применить оружие.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.