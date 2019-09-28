Дамаск заявил о крупнейшей в мире группировке боевиков в Идлибе

Самая многочисленная в мире группировка иностранных боевиков находится в настоящее время в сирийской провинции Идлиб, они держат в заложниках мирных жителей. Об этом заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, передает ТАСС в субботу, 28 сентября.

«Всем известно, что в Идлибе сейчас находится самое многочисленное в мире сборище иностранных террористов», — сказал министр, добавив, что такие оценки подтверждают в том числе «специализированные комитеты Совета Безопасности ООН».

По словам главы сирийского внешнеполитического ведомства, террористы продолжают обстрелы с применением ракет и минометов «близлежащих жилых кварталов» и используют мирных граждан «в качестве живого щита». Боевики, отмечает Муаллем, не дают местным жителям покинуть этот район через созданный властями республики гуманитарный коридор.

Ранее, 16 сентября, на трехстороннем саммите по Сирии в Анкаре с участием лидеров Ирана и Турции президент России Владимир Путин заявил, что в Идлибе в последнее время увеличилась активность террористических организаций. «Нам сообща нужно предпринять дополнительные шаги для полного устранения исходящей из идлибской зоны террористической угрозы», — приводит ТАСС слова российского лидера.

15 сентября сообщалось, что незаконные вооруженные формирования блокировали работу гуманитарного коридора Абу-эд-Духур в 45 км от Алеппо в идлибской зоне деэскалации. Они препятствовали выходу беженцев через пункт пропуска, угрожая в противном случае применить оружие.