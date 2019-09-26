Военные РФ рассчитывают на содействие Турции в налаживании пунктов пропуска в Идлибе

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии надеются, что совместными усилиями с турецкими военными получится наладить работу пропускных пунктов для возвращения беженцев в Идлибской зоне деэскалации. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии генерал-майор Равиль Мугинов.

«Всем известно, что боевики в Идлибской зоне деэскалации препятствуют проходу беженцев. Мы обращаемся к турецкой стороне, чтобы они оказывали нам содействие, поскольку имеют наблюдательные посты в этой зоне», — цитирует Мугинова «Интерфакс».

Он выразил надежду, что совместными усилиями удастся наладить более продуктивную работу пунктов пропуска «Суран» и «Абу-эд-Духур».

Мугинов напомнил, что после освобождения города Хан-Шейхун в южной части провинции Идлиб пункт пропуска «Суран» в соседней провинции Хама начал работать как в северном, так и в южном направлениях.

В середине сентября сообщалось, что незаконные вооруженные формирования блокировали работу гуманитарного коридора «Абу-Эд-Духур» (45 км к юго-востоку от Алеппо) в Идлибской зоне деэскалации. Боевики препятствовали выходу беженцев через открытый сирийским правительством пункт пропуска под угрозой применения оружия.