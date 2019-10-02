Школьник захлебнулся в бассейне в Набережных Челнах

Семилетний школьник захлебнулся в одном из бассейнов Набережных Челнов. Во время занятий по плаванию, судя по всему, инструктор отвлеклась буквально на минуту. Ребенок пропал из виду, и девушка бросилась в воду. Она оказала первую помощь, после чего ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.