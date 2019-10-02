Три украинских телеканала на полчаса прекратили вещание в знак протеста против цензуры. Об этом 2 октября сообщил телеканал «112 Украина», лишенный властями лицензии на цифровое вещание, но продолжающий работу по кабельным сетям, через спутник и в интернете.

В акции солидарности против цензуры приняли участие журналисты телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Ведущие каналов вышли в эфир с заклеенными черным скотчем ртами.

«Власти хотят закрыть рот всем, кто говорит не то, что им нравится. Но, несмотря на все попытки, закрыть рот независимым СМИ не удастся. Мы боремся и будем бороться до самой победы, которая, мы искренне верим, наступит. Рано или поздно слово на Украине снова станет свободным», — приводит REGNUM слова генерального продюсера телеканала «112 Украина» Артема Марчевского.

Гендиректор канала Егор Бенкендорф заявил, что молчать телеканал не хочет, и «даже эти полчаса молчания» даются сотрудникам с трудом.

«Нам хочется говорить открыто и честно, есть миллионы людей, которым хочется нас слушать. И если власть лишает их такой возможности, то пусть сегодня будет полчаса позора для Нацсовета», — добавил он.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины 26 сентября лишил пять телекомпаний, входящих в холдинг «112 Украина», лицензии на эфирное вещание на всей территории страны. Решение в Нацсовете обосновали тем, что эти телеканалы, согласно условиям лицензий, должны были вещать как региональные, а не осуществлять ретрансляцию общенационального канала «112 Украина».

Руководство телеканала назвало решение регулятора незаконным и заявило, что рассматривает его действия как «жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине». Число зрителей телеканала «112 Украина» сократилось на 40% после лишения его цифровой лицензии.

По мнению политического аналитика Богдана Безпалько, Киев просто пытается закрыть рот неудобным для власти телеканалам. Его точку зрения разделяет политолог Андрей Золотарев. Он считает, что санкции против оппозиционных СМИ в конечном итоге приведут к падению рейтингов команды президента Владимира Зеленского, пишет «Федеральное агентство новостей».