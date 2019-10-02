ТурСтат назвал лидеров среди городов СНГ для осенних путешествий

Минск, Нур-Султан и Ереван стали лидерами в рейтинге направлений для осенних путешествий среди городов СНГ. Об этом 1 октября сообщается на туристическом портале ТурСтат.

Рейтинг был составлен по результатам анализа популярности городов у туристов осенью 2019 года.

По данным портала, самостоятельно туристы приезжают в города СНГ осенью, в среднем, на два-три дня, в то время как экскурсионные туры путешествующие обычно берут на неделю.

Помимо трех перечисленных городов, в рейтинг осенних направлений туристов также вошли Алма-Ата, Баку, Ташкент, Кишинев, Бишкек, Душанбе и Ашхабад.

В осенний период в некоторых из городов проходят праздники, в которых гости смогут принять участие. Так, в Минске с 20 сентября по 8 октября проходит Международный форум театрального искусства «ТЕАРТ», в Армении 5 октября — ежегодный праздник виноделия, в Кишиневе 5 и 6 октября — День вина, а в Гейчае (Азербайджан) в конце октября отметят традиционный праздник граната.

Как отмечает ТурСтат, в среднем туристы расходут на осенние путешествия в города и страны СНГ от $40 до $100 в сутки. Сумма включает в себя проживание и питание.

Сообщается, что самыми недорогими осенними направлениями признаны Киргизия и Узбекистан, для поездок в выходные дни популярны Минск и Ереван, а для шопинга туристы выбирают Нур-Султан и Баку.

20 сентября CNN включил Москву в топ-10 лучших осенних направлений. Среди мест, которые стоит посетить в Москве, были перечислены парки Царицыно и Коломенское.