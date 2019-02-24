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Эксперты назвали лучшие страны СНГ для экскурсионного отдыха

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Белоруссия заняла первое место в рейтинге лучших стран СНГ для экскурсионного отдыха по результатам опроса и исследования рынка экскурсионных туров, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

На втором месте после победителя, получившего 27% голосов, расположился Казахстан (22%), на третьем — Азербайджан (16%). Пятерку лидеров замкнули Узбекистан (12%) и Армения (9%).

По данным «ТурСтат», экскурсионный туризм в СНГ составляет свыше 3 млн экскурсионных поездок и туров в год. В среднем стоимость тура составляет от $500 до $1000.

Ранее, 23 февраля, сообщалось, что Турция в 2018 году вновь заняла первое место среди зарубежных стран по числу поездок россиян, второе и третье место достались Таиланду и Италии соответственно.

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