Трактор насмерть задавил трехлетнего ребенка под Новосибирском
Трехлетний мальчик погиб под колесами трактора в Новосибирской области, сообщили 2 октября в региональном главке МВД.
Инцидент произошел вблизи села Тармакуль в Чановском районе, уточняет РЕН ТВ.
По данным следствия, мужчина, женщина и ребенок ехали по полю на самоходном шасси с прицепом, однако в какой-то момент малыш выпал из кабины и попал под колеса транспортного средства.
От полученных травм ребенок скончался до прибытия «скорой».
Проводится проверка по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
27 сентября сообщалось, что грузовик сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в округе Домодедово. Малыш погиб.