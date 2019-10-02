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Трактор насмерть задавил трехлетнего ребенка под Новосибирском

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Трехлетний мальчик погиб под колесами трактора в Новосибирской области, сообщили 2 октября в региональном главке МВД.

Инцидент произошел вблизи села Тармакуль в Чановском районе, уточняет РЕН ТВ.

По данным следствия, мужчина, женщина и ребенок ехали по полю на самоходном шасси с прицепом, однако в какой-то момент малыш выпал из кабины и попал под колеса транспортного средства.

От полученных травм ребенок скончался до прибытия «скорой».

Проводится проверка по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

27 сентября сообщалось, что грузовик сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в округе Домодедово. Малыш погиб.

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