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В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Саратове 30-летний мужчина выпал из окна девятого этажа. На руках у него были двое детей: девочка четырех лет и годовалый мальчик, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел 1 октября на улице Белоглинской.

Мужчина и его сын погибли на месте, девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже она скончалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство малолетнего» и «покушение на убийство двух лиц». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В сентябре сообщалось, что полиция проводит проверку по факту падения пятилетнего мальчика из окна в Якутске.

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