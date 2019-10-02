В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна

В Саратове 30-летний мужчина выпал из окна девятого этажа. На руках у него были двое детей: девочка четырех лет и годовалый мальчик, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел 1 октября на улице Белоглинской.

Мужчина и его сын погибли на месте, девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже она скончалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство малолетнего» и «покушение на убийство двух лиц». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В сентябре сообщалось, что полиция проводит проверку по факту падения пятилетнего мальчика из окна в Якутске.