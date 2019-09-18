Пятилетний ребенок выпал из окна в Якутске

Полиция проводит проверку по факту падения пятилетнего мальчика из окна в Якутске. Ребенок остался без присмотра взрослых.

Инцидент произошел на улице Бестужева-Марлинского. По данным полиции, пятилетний мальчик самостоятельно открыл окно на балконе и упал с высоты третьего этажа. В результате он получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку. По данным МВД, мальчик оставался без присмотра взрослых.

Ранее сообщалось, что в Севастополе возбуждено уголовное дело по факту гибели младенца. Десятимесячный мальчик остался один в комнате, забрался на диван и подоконник и упал из распахнутого окна.