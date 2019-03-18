Основатель компании «Расцветай» выпал из окна в Новосибирске

Основатель холдинга «Расцветай» агрокомплекса «Емельяновский» Алексей Корнаков найден мертвым в Новосибирске.

Как передает телеканал РЕН ТВ, тело крупного бизнесмена обнаружили в центре города. По предварительной информации, он выпал с девятого этажа. Обстоятельства случившегося выясняются.

Корнаков основал один из крупнейших в регионе агрокомплексов. Несколько лет назад он представил на рынке компанию «Расцветай», специализирующуюся на косметических средствах и биологически активных добавках.