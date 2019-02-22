Новосибирский школьник изобрел перчатку для людей с болезнью Паркинсона

Ученик 11-го класса школы из Чистоозерного района Новосибирской области изобрел гироскопическую перчатку, которая способна снизить риск при работе на вредном производстве и помочь людям с болезнью Паркинсона. Со своей разработкой Кирилл Бессмертный занял второе место на соревнованиях по робототехнике «Робофест – Западная Сибирь».

По словам разработчика, которые приводит vn.ru, с помощью такой «руки» легко управлять техникой. Необходимую операцию можно выполнять в кабинете, а в это же время искусственная рука делает тоже самое в цехе, там, где находиться опасно. Такая перчатка улучшит качество жизни и людям с Паркинсоном.

Ранее американские ученые выяснили, что препарат ламивудин, применяемый для лечения ВИЧ, можно использовать для борьбы с хроническим воспалением и другими признаками старения. Речь идет о диабете второго типа, болезни Альцгеймера, артрите и болезни Паркинсона.