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Новосибирский школьник изобрел перчатку для людей с болезнью Паркинсона

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Ученик 11-го класса школы из Чистоозерного района Новосибирской области изобрел гироскопическую перчатку, которая способна снизить риск при работе на вредном производстве и помочь людям с болезнью Паркинсона. Со своей разработкой Кирилл Бессмертный занял второе место на соревнованиях по робототехнике «Робофест – Западная Сибирь».

По словам разработчика, которые приводит vn.ru, с помощью такой «руки» легко управлять техникой. Необходимую операцию можно выполнять в кабинете, а в это же время искусственная рука делает тоже самое в цехе, там, где находиться опасно. Такая перчатка улучшит качество жизни и людям с Паркинсоном.

Ранее американские ученые выяснили, что препарат ламивудин, применяемый для лечения ВИЧ, можно использовать для борьбы с хроническим воспалением и другими признаками старения. Речь идет о диабете второго типа, болезни Альцгеймера, артрите и болезни Паркинсона.

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