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Избившая ребенка молотком женщина ожидает суда в Ленобласти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Ленинградской области Кировский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летней жительницы поселка Мга. Об этом сообщает прокуратура Ленинградской области.

По версии следствия, 22 июля 2019 года женщина в сильном алкогольном опьянении нанесла трехлетней девочке не менее 17 ударов молотком для отбивания мяса. Удары пришлись по лицу, голове и спине, уточняет телеканал «78».

Полученные ребенком травмы квалифицированы как легкий вред здоровью. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу.

24 сентября сообщалось, что в Калининградской области на принудительное лечение хотят отправить бомжа, который убил женщину и напал на ребенка с лопатой.

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