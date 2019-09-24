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СК просит отправить на лечение избившего ребенка лопатой бомжа в Калининграде

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СКР по Калининградской области ходатайствует об отправлении на принудительное лечение 50-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве женщины и нападении на ребенка. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство малолетнего».

Как установило следствие, осенью 2017 года на территории садового общества «Водник-3» мужчина без определенного места жительства нанес женщине не менее пяти ударов топором по голове. Затем он сжег и закопал тело убитой, пытаясь скрыть следы преступления».

Примерно через год, в сентябре 2018 года, тот же бомж напал на ребенка, но уже на территории СНТ «Чайка». Он три раза ударил восьмилетнего мальчика лопатой по голове и скрылся, думая, что тот умер. Ребенок выжил, но его здоровью был причинен тяжелый вред.

Следствие установило, что мужчина с 2003 года лечился и проходил обследование в связи с психическим расстройством. Наличие заболевания подтвердила и экспертная комиссия. Оно лишает его способности осознавать характер и опасность своих действий и руководить ими.

Как отмечает Калининград.Ru, комиссия пришла к выводу, что мужчина представляет опасность для себя и окружающих и нуждается в принудительном лечении в специализированной медицинской организации. Материалы уголовного дела переданы в суд.

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