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Школьница получила удар током в трансформаторной будке в Липецке

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В Липецкую областную больницу госпитализировали 13-летнюю школьницу. Девочка едва не погибла от удара током в трансформаторной будке.

Как пишет Lipetskmedia, девочка получила травму, дотронувшись до проводов. Ее состояние оценивается медиками как тяжелое. У ребенка диагностировали ожоги III степени кистей рук и стоп и поражение сердца током.

2 сентября сообщалось, что в Мордовии 10-летняя девочка погибла от удара током, взяв в руки заряжавшийся от сети телефон. Ребенок скончался в больнице.

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