Невролог рассказал об опасности дергающегося глаза

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза (миокимия) встречается довольно часто и при этом может говорить о развитии опасных заболеваний.

По словам специалистов, такой нервный тик иногда указывает на различные неврологические нарушения, например на развитие болезни Паркинсона. Также миокимия может предупреждать о нехватке в организме микроэлементов и витамина В. Нередко провоцирует возникновение подергивания глаза затяжной стресс и аллергия.

Состояние может быть реакцией и на некоторые лекарства, например антигистаминные препараты. Обычно тик проходит быстро, но может затянуться и на месяцы.

Невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал, как действовать в таких ситуациях.

«Нервный тик — это быстропроходящее явление, если разрешается ситуация, например, человек готовится к экзаменам, не высыпается», — цитирует его РЕН ТВ.

Однако если возникает функциональный блефароспазм, когда круговая мышца глаза дергается, причиной может быть сосуд, давящий на нерв. При этом, если состояние длится более трех дней, лучше обратиться к врачу для точной диагностики.

Касательно болезни Паркинсона Гайфутдинов отметил, что для нее характерна скорее дрожь нижней челюсти, а тик глаза чаще говорит о функциональной напряженности организма.

В августе врачи рассказали о способе определить развитие болезни Паркинсона по походке.