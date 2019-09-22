Названы необычные симптомы опухоли мозга

Развитие опухоли в мозге не всегда сопровождается очевидными симптомами. Специалисты перечислили нетипичные признаки развития заболевания, пишет «Медикфорум».

В первую очередь стоит внимательно отнестись к нарушению периферийного зрения. Если опухоль развивается в области гипофиза, у человека снижается поле обзора и возникают «слепые пятна».

Проблемы со слухом, трудности в распознавании речи или звон в ушах, также могут говорить о новообразовании в головном мозге.

Кроме того, опухоли могут спровоцировать изменение поведения. У людей усиливаются чувства тревожности, проявляются плаксивость, агрессия и хандра. В случае развития новообразования в лобной доле не редки случаи изменения личности, как при шизофрении.

Отсутствие болевой реакции в конечностях может говорить об образовании опухоли в моторной коре мозга, ответственной за работу мышц. Указывает на опухоль и нарушение речи, в том числе сложности с подбором слов или неожиданное появление заикания.

Также обратиться к врачам следует в случае внезапной потери ориентации в пространстве и изменения походки. «Человек может «заваливаться» на сторону при ходьбе и не замечать этого. Такой симптом — сигнал о потере равновесия», — говорится в материале.

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