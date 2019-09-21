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Медики назвали первые симптомы болезни Альцгеймера

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
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Помимо нарушения памяти указывать на развитие болезни Альцгеймера могут ухудшение зрения, трудности с ориентацией в пространстве и логическим мышлением. Об этом рассказали в Национальном институте старения США.

Жизнь без памяти: в России около 2 млн пожилых с болезнью Альцгеймера
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Специалисты отметили, что у разных пациентов болезнь может проявляться по-разному.

«Для многих людей сигналом к началу ранней стадии болезни Альцгеймера являются не связанные с памятью аспекты когнитивного сознания, например проблема подбора нужных слов, проблемы со зрением и ориентированием в пространстве, нарушения в способности рассуждать логически и принимать решения», — цитирует «РИА Новости» сообщение института.

Ученые указали, что спровоцировать развитие болезни Альцгеймера может множество факторов, в том числе генетическая предрасположенность, однако основной причиной зачастую является возраст.

Болезнь Альцгеймера характеризуется потерей памяти, когнитивных способностей и навыков самообслуживания.

По данным статистики, около трети всех людей, достигших 85 лет, могут страдать от этого заболевания.

Ранее в Минздраве отметили, что данная болезнь приобрела характер эпидемии во всех странах, где увеличивается продолжительность жизни. По оценкам экспертов, этим недугом страдают 1,8 млн пожилых россиян, при этом официальный диагноз есть только у 8,5 тыс.

В августе ученые назвали главный признак скорого слабоумия.

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