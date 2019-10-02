Данилюк назвал причину своей отставки с поста секретаря СНБО Украины

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк рассказал о своем решении покинуть занимаемую должность.

В интервью изданию «Гордон» он пояснил, что отставка связана с его собственным желанием из-за возникшей политической ситуации.

«Мне просто неинтересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи», — пояснил он.

При этом Данилюк заметил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько вариантов разрешения ситуации, однако у них не получилось прийти к общему мнению. В связи с этим экс-глава СНБО отметил, что команде украинского лидера не хватает профессионализма и опыта.

«Это системная проблема, которая несет риск. Я надеюсь, что будут сделаны выводы и президент проведет корректировку», — цитирует Данилюка RT.

Указ об отставке Данилюка был опубликован в понедельник, 30 сентября. По информации украинских СМИ, он может занять пост посла Украины в Великобритании или США.