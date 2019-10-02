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Названы первые признаки рака печени

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Фото: Depositphotos
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На первых стадиях развития рака печени могут возникнуть неочевидные признаки болезни, которые легко заметить при внимательном отношении к своему организму, пишет «Медикфорум».

По словам специалистов, одним из симптомов рака печени может быть внезапное отвращение к еде и, как следствие, снижение аппетита и потеря веса. Кроме того, на злокачественную опухоль указывают быстрая утомляемость, повышение температуры и появление тремора.

Эксперты напомнили еще о трех признаках, которые характерны при любом виде онкологии. Так, обратиться к врачам стоит в случае сильной потливости по ночам, при появлении опухоли концевых фаланг пальцев и возникновении охриплости голоса без видимых причин.

22 сентября были названы необычные симптомы опухоли мозга.

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