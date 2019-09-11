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Розенбаум рассказал о самочувствии после удаления опухоли

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Российский певец Александр Розенбаум прокомментировал информацию о диагностированной и удаленной у него злокачественной опухоли. По словам исполнителя, он не относится к людям, которые любят обсуждать свое здоровье, «тем более при участии всей страны, у которой полно других забот».

«У меня всё нормально. Розенбаум перенес операцию, спасибо всем, всё хорошо. Когда надо будет меня не дай бог жалеть, я сам об этом скажу кому-нибудь из своих близких», — приводит слова Розенбаума сайт kp.ru.

Он также подчеркнул, что некоторые врачи, вместо того чтобы лечить, рассказывают «разную чепуху», которую по закону не должны раскрывать, сообщает «Федеральное агентство новостей».

2 сентября Розенбаума экстренно госпитализировали в Московский научно-исследовательский институт им. П.А. Герцена. Несмотря на успешное завершение операции, состояние певца оценивалось как тяжелое. Однако на следующий день после операции музыкант сам рассказал о своем самочувствии и о том, что находится под присмотром хороших врачей.

Розенбаум также заверил, что проблемы со здоровьем не отразятся на его концертном графике.

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