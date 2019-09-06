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Продюсер рассказала о творческих планах Розенбаума после операции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Музыкант Александр Розенбаум чувствует себя хорошо после перенесенной операции и в скором времени планирует вернуться к творческой деятельности. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщила продюсер артиста Белла Купсина.

«У него всё хорошо, никакие концерты мы не отменяем, всё в порядке. Обязательно вернется скоро к творческой деятельности», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ближайшее выступление Розенбаума запланировано на 21 сентября в большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, сообщает RT.

Розенбаум перенес операцию 2 сентября. Тогда в СМИ появилась информация о том, что у 67-летнего певца произошло острое нарушение мозгового кровообращения, из-за чего он был госпитализирован.

Розенбаум известен исполнением романсов и авторской песни, записал более 30 альбомов.

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