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В ГИБДД рассказали о связи непогоды со штрафами с камер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В ГИБДД рассказали, в каких случаях не выносятся штрафы, зафиксированные дорожными камерами. Об этом 2 октября сообщила газета «Коммерсант».

Выяснилось, что системы фиксации нарушений ПДД должны выключаться во время непогоды. Поэтому все зафиксированные нарушения во время тумана или сильного дождя не должны отражаться на гражданах в виде штрафов.

При этом в ГИБДД заявили, что региональные управления должны предпринять определенные меры в том случае, если знаки, предупреждающие об установленных камерах, отсутствуют.

Как отметили в МВД России, такие разъяснения были направлены в регионы в связи с тем, что почти 25% всех фотоматериалов с нарушениями нельзя использовать для вынесения постановлений, поскольку они неверны. В Москве и Севастополе эти показатели стали еще выше. В общей сложности за шесть месяцев этого года с помощью камер было вынесено более 51 млн постановлений о нарушениях ПДД.

25 сентября сообщалось, что МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости.

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