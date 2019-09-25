МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости

МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.

По его словам, который приводит RT, соответствующая норма может быть реализована в новом кодексе, который готовится правительством. Документ могут внести на рассмотрение российской Госдумы уже в начале 2020 года.

Как отметил Кузин, сегодня камеры фиксируют превышение скорости с очень небольшой погрешностью. Он добавил, что большинство аварий на дорогах совершается «именно по этой причине».

В конце прошлого года МВД и Минтрансу было поручено разработать предложения о возвращении штрафов за превышение скорости на уровень 10–20 км/ч.

В свою очередь в марте представитель вице-премьера Максима Акимова заявил, что обоснованность этих предложений будет оценена, пишет РБК.

Ранее в сентябре сообщалось, что в России появится система слежения за поведением водителей. Она сможет предупреждать о вероятной аварийной ситуации на дороге.