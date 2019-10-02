Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на таблоид

Британский принц Гарри его супруга Меган Маркл будут судиться с таблоидом Mail on Sunday и его издателем Associated Newspapers, которые опубликовали частное письмо герцогини. Об этом он сообщил 1 октября.

По словам Гарри, его жена стала объектом нападок британских таблоидов. При этом он упомянул свою мать принцессу Диану, которая погибла в автокатастрофе из-за папарацци.

«Эта безжалостная кампания только усилилась за прошедший год, в течение ее беременности и ухода за нашим новорожденным сыном», — отметил принц.

Он также подчеркнул, что опубликованное письмо было урезанно так, как это было выгодно изданию, и таким образом таблоид предпринял попытку манипулировать мнением своих читателей.

Если королевской чете удастся выиграть дело, то компенсация от Mail on Sunday будет направлена на кампанию по борьбе с травлей.

24 сентября сообщалось, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл нарушили королевский протокол во время их первой официальной заграничной поездки. Герцог и герцогиня Сассекские отправились в турне в ЮАР.