Прямой эфир

Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на таблоид

0
Фото: TASS/PA Images
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский принц Гарри его супруга Меган Маркл будут судиться с таблоидом Mail on Sunday и его издателем Associated Newspapers, которые опубликовали частное письмо герцогини. Об этом он сообщил 1 октября.

По словам Гарри, его жена стала объектом нападок британских таблоидов. При этом он упомянул свою мать принцессу Диану, которая погибла в автокатастрофе из-за папарацци.

«Эта безжалостная кампания только усилилась за прошедший год, в течение ее беременности и ухода за нашим новорожденным сыном», — отметил принц.

Он также подчеркнул, что опубликованное письмо было урезанно так, как это было выгодно изданию, и таким образом таблоид предпринял попытку манипулировать мнением своих читателей.

Если королевской чете удастся выиграть дело, то компенсация от Mail on Sunday будет направлена на кампанию по борьбе с травлей.

24 сентября сообщалось, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл нарушили королевский протокол во время их первой официальной заграничной поездки. Герцог и герцогиня Сассекские отправились в турне в ЮАР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Принц Гарри поучаствовал в символическом уничтожении мины в Анголе
Внучка Елизаветы II объявила о помолвке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019