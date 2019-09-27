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Принц Гарри поучаствовал в символическом уничтожении мины в Анголе

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Фото: REUTERS/Dominic Lipinski
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Британский принц Гарри в ходе визита в Анголу принял участие в символическом акте уничтожения контролируемым взрывом пехотной мины, обнаруженной саперами благотворительной организации HALO Trust. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 27 сентября.

Это произошло рядом с городом Дирико на юго-востоке страны. Сейчас там ведутся работы по поиску и уничтожению мин и неразорвавшихся боеприпасов, установленных во время гражданской войны, которая длилась с 1975 по 2002 год. В результате военного конфликта тысячи людей стали инвалидами, а мины, оставленные на территории страны, взрываются и по сей день.

Затем внук британской королевы Елизаветы II посетил город Уамбо, где прошел по краю минного поля, по которому в 1997 году шла его мать, принцесса Диана, в то время как там работали саперы HALO Trust. Она выступала за запрет наземных мин. Таким образом он поддержал тех, кто занимается поиском и уничтожением этого вида боеприпасов в Анголе и в других странах.

«Было очень волнительно, повторить маршрут моей матери, который она совершила по минному полю 22 года назад, и наблюдать, как изменилось это место, превратившись из небезопасного и безлюдного в динамичное сообщество, где есть колледжи и предприятия», — приводит агентство слова принца. Он добавил, что если бы принцесса Диана была сейчас жива, она бы «продавила» завершение очистки от мин.

Также британский принц призвал не забывать о реальности, ведь сейчас, спустя 22 года с визита принцессы Дианы, в Анголе всё еще остается более 1 тыс. минных полей, которые предстоит очистить.

Визит в Анголу является частью турне по африканским странам герцога и герцогини Сассекских и их сына Арчи. Это первый зарубежный тур, который они совершают всей семьей. Он начался в понедельник, 23 сентября, с посещения ЮАР. Принц Гарри также посетил Ботсвану, а Меган Маркл с Арчи остались в ЮАР.

Ранее сообщалось, что супруги нарушили королевский протокол в этой южноафриканской стране. Они попросили представителей общественности отказаться от официальных обращений «ваше королевское высочество» и поклонов во время приветствия, предложив называть их по именам.

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