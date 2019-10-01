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ВОЗ зафиксировала снижение смертности в России от алкоголя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Всемирная организация здравоохранения зафиксировала, что меры по контролю за алкоголем в России привели к значительному увеличению продолжительности жизни в стране.

Среди этих мер значатся повышение акцизов, введение минимальной розничной цены на водку и другие содержащие алкоголь напитки, внедрение системы мониторинга производства спиртного и ограничение его продаж вечером, отмечает «РИА Новости».

Благодаря этим шагам употребление спиртных напитков на человека сократилось на 43%, что повлекло за собой снижение смертности в России — на 39% и 36% у мужчин и женщин соответственно. Также уменьшилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя.

В августе кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин рассказал «Известиям», что чрезмерное потребление алкоголя ведет к риску развития онкологических заболеваний. По его словам, польза спиртного, в частности, вина — это миф.

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