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Назван самый популярный алкоголь в России

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Пиво стало самым популярным алкогольным напитком в России в текущем сентябре, свидетельствуют данные платформы фискальных данных «Такском».

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Также в топ-5 самых востребованных вошли вино, водка, коньяк и сидр. Примечательно, что в прошлом году место сидра в пятерке нынешних лидеров занимало шампанское.

Самым популярным безалкогольным напитком стала вода. Также в список также вошли квас, сок, энергетические напитки и минеральная вода.

Анализ проводился на основе обработки 15 млрд кассовых чеков, пишет RT.

Ранее Росстат посчитал траты россиян на покупку алкоголя и табака в 2018 году. Оказалось, что в среднем траты составили около 3% общих потребительских расходов.

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