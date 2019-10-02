Замена фильтра: «Единая Россия» выступить за снижение барьера на выборах

«Единая Россия» поддержала изменения параметров муниципального фильтра на губернаторских выборах, если это будет общим решением всех парламентских партий. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе партии власти накануне экспертного совета ЦИК, который 2 октября намерен обсудить предложения по реформе избирательного законодательства. На компромисс готовы пойти в ЛДПР, а вот в КПРФ и «Справедливой России» настаивают на полной отмене фильтра. Эксперты отмечают, что запрос на реформу выборов существует, однако для ее реализации нужен консенсус со всеми политическими игроками, включая Кремль и оппозиционные парламентские партии.

Партийный запрос

В среду ЦИК в третий раз попробует провести заседание экспертного совета, на котором планируется представить предложения по поправкам в избирательное законодательство. До окончания выборов это мероприятие дважды срывалось, так как его участники по разным причинам приглашение к диалогу игнорировали. В этот раз оно с большой вероятностью состоится. Во всяком случае, свое участие «Известиям» подтвердили как члены совета, так и представители всех парламентских партий, которые намерены озвучить главе ЦИК Элле Памфиловой свои варианты реформы избирательной системы.

— Безусловно, снижение минимального порога фильтра до 5% — вопрос, требующий консенсуса всех фракций в Госдуме. Мы готовы поддержать такие изменения, если это будет общим решением всех фракций. Тем более, многие регионы уже сегодня установили у себя порог в 5% на губернаторских выборах, — заявили «Известиям» в пресс-службе «Единой России».

При этом в партии считают фильтр полезным элементом избирательной системы, который помогает досконально погрузиться в проблемы местного самоуправления. А работа с муниципальными депутатами, чья поддержка необходима для прохождения фильтра — возможность грамотно построить избирательную кампанию, сформировать программу действий и решения проблем, уверены единороссы.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал «Известиям», что партия будет настаивать на смягчении муниципального фильтра вплоть до полной его отмены. При этом либерал-демократы всё же готовы «пойти на компромисс», подчеркнул он. В минувшем апреле партия уже внесла законопроект о снижении порога сбора подписей муниципальных депутатов до 5%, однако, как отметил парламентарий, рассмотрен он до сих пор не был.

Также в ЛДПР хотели бы перенести единый день голосования (ЕДГ) с сентября на другой месяц. Более того, в партии считают, что ЕДГ следует организовывать в будни, а не в воскресенье, как сегодня. Как пояснил Ярослав Нилов, это позволило бы повысить явку. Кроме этого, партия предлагает проводить выборы только по партийным спискам, а на всех избирательных участках использовать КОИБы.

За полную отмену муниципального фильтра и перенос даты единого дня голосования выступает и фракция «Справедливая Россия».

— У нас есть два варианта: октябрь или март. Мы согласимся на любой, только чтобы не проводить избирательную кампанию летом, когда люди уходят в отпуска и ездят на дачи, — сообщил «Известиям» зампред фракции Олег Нилов.

Еще одним предложением партии станет более широкое применение электронного голосования, но с условием, что его данные будут в открытом доступе для всех граждан.

Отмены фильтра на губернаторских выборах ждут и коммунисты.

— Лакировочные движения с 7 до 5% коренным образом ничего не меняют. Фильтр не дает возможность сильным кандидатам от парламентских партий участвовать в выборах, — заявил «Известиям» зампред ЦК КПРФ, депутат Юрий Афонин.

По его словам, коммунисты внесут еще ряд предложений, в том числе — об изменении формирования участковых избирательных комиссий и закреплении в законе ручного пересчета результатов КОИБов, если у наблюдателей будут возникать сомнения.

Есть свои предложения по реформе и у главы ЦИК Эллы Памфиловой. О целом пакете таких мер она заявила сразу после подведения итогов единого дня голосования. Оперативно предоставить комментарий, о каких именно новациях идет речь, в пресс-службе комиссии не смогли.

Разумная корректировка

Эксперты и члены экспертного совета ЦИК допускают, что избирательное законодательство подвергнется корректировке, но — в разумных пределах.

— В России всё время происходит реформа избирательного законодательства. Позиция Кремля в том, чтобы сохранялась постепенность и преемственность, — пояснил «Известиям» член экспертного совета Центризбиркома, политтехнолог Олег Матвейчев.

По его словам, полностью от муниципального фильтра никто не откажется, но его смягчение вполне вероятно. ЦИК предлагает, чтобы порог фильтра на губернаторских выборах не превышал 5% (по действующему законодательству, он может доходить до 10%).

Это мнение разделяет и президент Российской ассоциации политконсультантов, член экспертного совета ЦИК Алексей Куртов.

— Разумные изменения, которые назрели и обсуждены, конечно, нужны. Такие, как уменьшение муниципального фильтра, возвращение залога и так далее, — сказал он «Известиям».

В 2019 году из-за муниципального фильтра в бюллетени не попало большее число кандидатов от парламентских партий, чем обычно, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачёв.

— Это может стать поводом для смягчения. Разрешение ставить подпись за двух и более кандидатов и общее снижение барьера уже было бы прогрессом, — заявил он.

При этом эксперт отметил, что радикальной перезагрузки системы общество сегодня не требует. Необходимой он считает и дискуссию по переносу единого дня голосования на середину или конец октября. Если возникает вопрос, как привлекать людей на выборы, надо искать более удобную дату, полагает Константин Калачёв.

— Для того, чтобы реформировать избирательное законодательство, нужно очертить пространство консенсуса позиций важнейших игроков: Кремля, «Единой России» и парламентской оппозиции, — отметил глава АПЭК Дмитрий Орлов.

Какие инициативы в итоге будут поддержаны, станет ясно после заседания экспертного совета ЦИК. Как заявила Элла Памфилова, позднее они будут предложены для обсуждения рабочей группе при администрации президента.