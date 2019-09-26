ЦИК предложит изменения в сфере избирательного законодательства

Центральная избирательная комиссия представит пакет предложений по изменению процедуры сбора подписей кандидатами на выборах. Об этом 26 сентября «РИА Новости» рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

«Пакет предложений мы будем представлять на рабочей группе в администрации президента», — сообщила она, добавив, что около половины подписей планируется получать через портал госуслуг.

«Я за то, чтобы сбор подписей как процедура обязательно был. Потому что это очень важный аспект избирательной кампании: именно процедура сбора подписей дает политику, который имеет действительно серьезные намерения, использовать ее как момент общения с избирателями, знакомства с ними, увлечения избирателей своими идеями», — заявила Памфилова, назвав этот процесс одним из элементов конкурентной борьбы.

Глава ЦИК пояснила, что в то время, когда формировались прежние требования к сбору подписей, у общества не было технической оснащенности и доступного интернета. По ее мнению, многие люди стали опасаться за безопасность своих паспортных данных из-за большого количества мошенников.

«Процедура сбора подписей должна учитывать эти факторы, поэтому надо каким-то образом предусмотреть эти условия, чтобы избирателям, политикам и сборщикам подписей было удобно, безопасно, доступно», — сказала Памфилова.

Она уточнила, что при традиционном сборе подписей необходимо создавать равные условия для их получения и «такую форму подписного листа, чтобы люди понимали, что они подписывают, какие данные дают».

Днем ранее стало известно, что итоги выборов, состоявшихся в единый день голосования 8 сентября, были признаны недействительными на 15 избирательных участках в шести субъектах России. По словам Памфиловой, правоохранительные органы уже возбудили 12 уголовных дел, связанных с нарушениями в ходе прошедших избирательных кампаний, но их, по информации главы ЦИК, на самом деле больше.

8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы.