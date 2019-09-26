Прямой эфир

ЦИК предложит изменения в сфере избирательного законодательства

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральная избирательная комиссия представит пакет предложений по изменению процедуры сбора подписей кандидатами на выборах. Об этом 26 сентября «РИА Новости» рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Погрузились в думу: чего ждать от нового парламента Москвы
Представителям партии власти придется учитывать интересы оппозиции, считают политологи

«Пакет предложений мы будем представлять на рабочей группе в администрации президента», — сообщила она, добавив, что около половины подписей планируется получать через портал госуслуг.

«Я за то, чтобы сбор подписей как процедура обязательно был. Потому что это очень важный аспект избирательной кампании: именно процедура сбора подписей дает политику, который имеет действительно серьезные намерения, использовать ее как момент общения с избирателями, знакомства с ними, увлечения избирателей своими идеями», — заявила Памфилова, назвав этот процесс одним из элементов конкурентной борьбы.

Глава ЦИК пояснила, что в то время, когда формировались прежние требования к сбору подписей, у общества не было технической оснащенности и доступного интернета. По ее мнению, многие люди стали опасаться за безопасность своих паспортных данных из-за большого количества мошенников.

«Процедура сбора подписей должна учитывать эти факторы, поэтому надо каким-то образом предусмотреть эти условия, чтобы избирателям, политикам и сборщикам подписей было удобно, безопасно, доступно», — сказала Памфилова.

Она уточнила, что при традиционном сборе подписей необходимо создавать равные условия для их получения и «такую форму подписного листа, чтобы люди понимали, что они подписывают, какие данные дают».

Днем ранее стало известно, что итоги выборов, состоявшихся в единый день голосования 8 сентября, были признаны недействительными на 15 избирательных участках в шести субъектах России. По словам Памфиловой, правоохранительные органы уже возбудили 12 уголовных дел, связанных с нарушениями в ходе прошедших избирательных кампаний, но их, по информации главы ЦИК, на самом деле больше.

8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин ответил на предложение об изменении избирательной системы
В Кремле переадресовали ЦИК вопрос об итогах выборов в Петербурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019