В Кремле переадресовали ЦИК вопрос об итогах выборов в Петербурге

Кремль ориентируется на выводы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России в оценке результатов муниципальных выборов в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В данном случае мы все ориентируемся на ЦИК. Главный контроль осуществляются именно ЦИК, выводы делаются ЦИК. Что касается возможных шероховатостей, ими занимается ЦИК», — сказал Песков.

По его словам, то, что на некоторых участках до сих пор нет результатов — это нормально.

«Это вопрос к ЦИКу. И выводы о легитимности выборов делает ЦИК», — заключил Песков.

Единый день голосования прошел в России 8 сентября. В Санкт-Петербурге выбирали губернатора и муниципальных депутатов. В первом туре выборов губернатора в Петербурге победил Александр Беглов. Он набрал 64,47% голосов по результатам обработки 98,93% протоколов и вступит в должность 18 сентября.