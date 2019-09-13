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В Кремле переадресовали ЦИК вопрос об итогах выборов в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Кремль ориентируется на выводы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России в оценке результатов муниципальных выборов в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«В данном случае мы все ориентируемся на ЦИК. Главный контроль осуществляются именно ЦИК, выводы делаются ЦИК. Что касается возможных шероховатостей, ими занимается ЦИК», — сказал Песков.

По его словам, то, что на некоторых участках до сих пор нет результатов — это нормально.

«Это вопрос к ЦИКу. И выводы о легитимности выборов делает ЦИК», — заключил Песков.

Единый день голосования прошел в России 8 сентября. В Санкт-Петербурге выбирали губернатора и муниципальных депутатов. В первом туре выборов губернатора в Петербурге победил Александр Беглов. Он набрал 64,47% голосов по результатам обработки 98,93% протоколов и вступит в должность 18 сентября.

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