Песков прокомментировал обсуждение реформы избирательной системы

Необходимость изменений в избирательной системе обсуждается на уровне экспертов, сформированной позиции по этому вопросу пока что нет. Об этом 27 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока нет четко сформированной позиции. Сейчас осуществляется обмен подобными экспертными точками зрения, безусловно, мнение Эллы Памфиловой важно, оно принимается во внимание», — пояснил он и отметил, что имеются и другие точки зрения.

26 сентября глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, что ЦИК представит пакет предложений по изменению процедуры сбора подписей кандидатами на выборах.

Днем ранее стало известно, что итоги выборов, состоявшихся в единый день голосования 8 сентября, были признаны недействительными на 15 избирательных участках в шести субъектах России. По словам Памфиловой, правоохранительные органы уже возбудили 12 уголовных дел, связанных с нарушениями в ходе прошедших избирательных кампаний, но их, по информации главы ЦИК, на самом деле больше.

8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы.