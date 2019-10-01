Легкоатлетка Сидорова поделилась впечатлениями о ЧМ

Российская спортсменка Анжелика Сидорова рассказала «Известиям» о прошедшем чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, на котором она завоевала золото в прыжках с шестом.

Сидорова отметила, что достигла лучшей формы по сравнению с предыдущими сезонами соревнований. «В этом сезоне больше уверенности в себе и «напрыганности». Не знаю, как это точно описать. Надо еще более глубоко проанализировать прошедший чемпионат мира, чтобы более подробно ответить», — призналась она.

По словам Сидоровой, город Доха — столица Катара, выбранная местом проведения чемпионата, стал испытанием для легкоатлетов. «Практически для всех погодные условия были невыносимыми. 42 градуса — очень жарко», — сообщила спортсменка, отметив, что на стадионах создавались комфортные температурные условия и атмосфера на соревнованиях не отличалась от привычной.

Комментируя ситуацию с нейтральным статусом российских легкоатлетов на чемпионате, Сидорова заметила, что на сплоченность команды это не повлияло. «Как бы ни старались нас развести этим нейтральным статусом, всё равно все дружат. И, возможно, это помогает нам добиваться успехов в таких непростых условиях», — заключила чемпионка.

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