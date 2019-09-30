Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом на ЧМ по легкой атлетике

Российская спортсменка Анжелика Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар).

Девушка одержала победу, с третьей попытки взяв высоту 4,95 м, что стало ее личным рекордом. На данный момент, это первое золото, которое Россия завоевала на главном старте сезона.

Второе место заняла американская легкоатлетка Сэнди Моррис с результатом 4,90 м, на третьей строчке — олимпийская чемпионка из Греции Екатерини Стефаниди (4,85).

Для Сидоровой эта медаль стала первой на летних чемпионатах мира. Российские спортсмены выступают в Дохе в нейтральном статусе из-за дисквалификации национальной федерации с ноября 2015 года.

10 сентября международная ассоциация допустила 11 российских легкоатлетов к участию в международных стартах в нейтральном статусе.

9 июня Международная ассоциация легкоатлетических федераций не стала восстанавливать членство российской федерации, несмотря на то что та выполнила все необходимые требования. В IAAF пояснили, что окончательное решение будет принято после перепроверки допинг-проб из московской лаборатории. Министр спорта России Павел Колобков заявил, что организация могла прийти к такому решению под влиянием массированной кампании в СМИ.

Членство ВАДА в IAAF было приостановлено в 2015 году после публикации независимой комиссией под руководством Ричарда Макларена доклада о допинге в российском спорте. Сейчас российские спортсмены выступают на турнирах в нейтральном статусе. Главный тренер национальной команды по легкой атлетике Юрий Борзаковский в разговоре с «Известиями» отмечал, что вопрос восстановления планировалось рассмотреть в марте, но позже он был перенесен на лето 2019 года.