Рекордсмен в ходьбе на 50 км прошел только 16 км на ЧМ в Катаре

Французский легкоатлет Йохан Диниз сошел с дистанции в ходьбе на 50 км на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Катаре.

Действующий чемпион и рекордсмен мира преодолел 16 км, после чего отказался от борьбы. Перед этим он дважды останавливался, но затем возобновлял ходьбу.

«Я приехал защищать свой титул, но у меня словно не было ног», — цитирует 41-летнего спортсмена газета Ouest-France. По его словам, на выступление повлияли климатические условия.

Спортсмен указал, что стал задыхаться. Несмотря на то, что соревнование проходило в ночной время, в Дохе сохранялось более 30 градусов тепла и высокая влажность воздуха — более 75%.

Победу на дистанции праздновал японец Юсукэ Судзуки. Он преодолел 50 км за 4:04.20. Второе место занял португалец Жоау Виейра (4:04.59). Третьим стал канадец Эван Данфи (4:05.02).

В феврале Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) дисквалифицировал российскую легкоатлетку Анисю Кирдяпкину до 2020 года за нарушение антидопинговых правил.