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11 российских легкоатлетов получили от IAAF допуск к международным стартам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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11 российских легкоатлетов получили от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допуск на участие в международных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

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Совет ассоциации по перепроверке допинг-проб согласился, что заявки спортсменов соответствуют критериям отбора, передает «РИА Новости».

Среди спортсменов, получивших допуск, прыгун в высоту Михаил Акименко, Ксения Аксенова (бег на 400 м), Ирина Иванова (прыжки с шестом), Владислав Панасенков (метание копья), Дмитрий Сорокин (тройной прыжок), Сардана Трофимова (марафон), Анна Тропина (стипль-чез), Юлия Турова (ходьба на 20 км), Наталья Аксенова (прыжки в высоту), Анатолий Рыбаков (бег на 5 тыс. и 10 тыс. м), Константин Шабанов (бег с барьерами).

В августе Акименко, который является лидером сезона в своем виде спорта, подал заявку на нейтральный статус. Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева тогда сообщила, что он надеется выступить на мировом первенстве в Дохе, которое начнется 27 сентября, пишет ТАСС.

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