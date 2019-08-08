«Дело каждого»: как российская легкая атлетика побеждает допинг

131 год назад, 6 августа 1888 года, в местечке Тярлево под Петербургом были проведены соревнования по бегу, положившие начало российской легкой атлетике. С тех пор этот день считается днем рождения легкой атлетики в нашей стране.

Более 200 пунктов пройденной «дорожной карты», самые жесткие антидопинговые стандарты, полное отстранение наиболее одиозных тренеров, беспрецедентные условия возвращения россиян на международные соревнования… Что еще нужно пройти легкой атлетике, чтобы российским спортсменам вернули флаг?

Долгая «дорожная карта»

Два месяца назад Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) снова продлила отстранение России от международных соревнований. Несмотря на выполнение всех пунктов дорожной карты, на решение об отстранении повлияли два журналистских расследования — в Reuters и в Sunday Times. Дотошные репортеры доказали, что некоторые из дисквалифицированных российских тренеров — Чегин, Мельников, Волков, Мохнев — продолжают тренировать спортсменов, причем в ряде случаев делают это якобы при негласной поддержке регионального руководства. Для главы Рабочей группы IAAF Руне Андерсона это стало поводом для серьезной обеспокоенности. Он особо подчеркнул, что до окончания результатов проверки данных обстоятельств Рабочая группа не может рекомендовать совету восстановление ВФЛА.

То есть несколько человек, профессиональных спортивных функционеров, безответственным и непорядочным поведением поставили под удар не только работу ВФЛА, но и шансы многих легкоатлетов на участие в Токио в 2020 году. А решение о возвращении России в мировую легкую атлетику было отложено как минимум до конца сентября 2019 года.

Антидопинг без компромиссов

Чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в будущем, Олимпийский комитет России и руководство ВФЛА пошли на самые серьезные меры по укреплению спортивного сообщества. Накануне юбилейного чемпионата России по легкой атлетики в Москве прошло совещание с участием спортивных федераций, Минспорта РФ и Олимпийского комитета России (ОКР), посвященное, в частности, ходу исполнения Национального плана борьбы с допингом в российском спорте. На встрече всем регионам еще раз было указано на недопустимость таких нарушений, как истории с дисквалифицированными тренерами.

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин лично объездил регионы, в которых работали дисквалифицированные тренеры. По настоянию Минспорта, ОКР и ВФЛА главы регионов приняли управленческие решения о полном отказе в сотрудничестве с нарушителями. Так, глава Республики Мордовия Владимир Волков распорядился в короткий срок расторгнуть контракт между спортивной школой Олимпийского резерва по легкой атлетике Саранска и охранной компанией Виктора Чегина. Аналогичная реакция была и после встреч с руководством Свердловской и Курской областей.

По словам главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, «ОКР, IAAF и ВФЛА сегодня действуют в одном ключе, с одной установкой. Главная задача — уважать и соблюдать интересы чистых спортсменов. Не тех, кто за счет недозволенных средств пытается или пытался добиться высоких спортивных результатов, а тех спортсменов, которым международная федерация дает право выступать на соревнованиях, пусть, к сожалению, пока в нейтральном статусе. Нам необходимо добиться неукоснительного исполнения Всемирного антидопингового кодекса на всей территории нашей страны, во всех регионах».

Общим решением Президиума ВФЛА еще больше усилена ответственность тренеров за антидопинговые нарушения. Теперь федерация может отказать тренеру в выдаче лицензии в случаях наличия у него непогашенной судимости за нарушение антидопинговых правил. Между тренерами, руководством федерации и главным тренером произошел откровенный разговор.

— Надеюсь, федерации удалось донести до всех свою позицию, что антидопинговая культура и соблюдение правил — это дело каждого, кто занимается легкой атлетикой: и президента федерации, и спортсмена, и тренера, и всех, кто так или иначе вовлечен в подготовку спортсменов и развитие нашего вида спорта, — отметил Дмитрий Шляхтин.

Наша новая легкая атлетика

История про общее дело очень важна в преддверии чемпионата мира в Дохе, который состоится с 28 сентября по 6 октября. Туда наша команда может поехать в усеченном составе (20–25 человек) или — после положительного решения Конгресса IAAF — более чем в два раза увеличить свою квоту.

Как раз в августе заканчивается год нахождения в пуле тестирования у 32 наших спортсменов, включая олимпийскую чемпионку Анну Чичерову и рекордсмена сезона Михаила Акименко, имеющих выполненные нормативы ЧМ, но пока не имеющих допуска. На этой неделе ВФЛА отправила специальное письмо в международную федерацию с просьбой ускорить процесс рассмотрения этих заявок.

Если многие заявки будут удовлетворены, то россияне смогут увеличить количество завоеванных медалей.

— Мы очень рассчитываем, что IAAF удовлетворит большинство заявок наших спортсменов, которые год находятся в пуле тестирования, — рассказал главный тренер ВФЛА Юрий Борзаковский. — Тогда у нас будет очень мощная команда, способная бороться за высокое место в неофициальном медальном зачете. Если мы поедем усеченным составом, то сможем рассчитывать на 4–5 медалей.

Пока же решается судьба наших заслуженных мастеров, молодые российские легкоатлеты показали высокие результаты на Европейских играх – 2019 в Минске и юниорском чемпионате Европы в Швеции.

Помимо Аксаны Гатауллиной, получившей широкую известность благодаря празднованию победы с пледом вместо флага, здорово себя проявили Елизавета Бондаренко, Софья Палкина, Аделина Халикова и Наталья Спиридонова, Яна Смердова, Полина Миллер...

На Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку знаменосцами сборной России на церемониях открытия и закрытия были именно легкоатлеты — Аделина Халикова и Виолетта Игнатьева. ОКР, доверив знамя страны этим спортсменкам, подчеркнул, что у российской легкой атлетики есть большое будущее.