Российские легкоатлеты выступят на ЧМ в Катаре в нейтральном статусе

Российские легкоатлеты на чемпионате мира (ЧМ) в Катаре выступят в нейтральном статусе. Об этом завил на пресс-конференции глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен, передает ТАСС в понедельник, 23 сентября.

Ранее IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

17-й чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября в 2019 году.

10 сентября международная ассоциация допустила 11 российских легкоатлетов к участию в международных стартах в нейтральном статусе.

9 июня Международная ассоциация легкоатлетических федераций не стала восстанавливать членство российской федерации, несмотря на то что та выполнила все необходимые требования. В IAAF пояснили, что окончательное решение будет принято после перепроверки допинг-проб из московской лаборатории. Министр спорта России Павел Колобков заявил, что организация могла прийти к такому решению под влиянием массированной кампании в СМИ.

Членство ВАДА в IAAF было приостановлено в 2015 году после публикации независимой комиссией под руководством Ричарда Макларена доклада о допинге в российском спорте. Сейчас российские спортсмены выступают на турнирах в нейтральном статусе. Главный тренер национальной команды по легкой атлетике Юрий Борзаковский в разговоре с «Известиями» отмечал, что вопрос восстановления планировалось рассмотреть в марте, но позже он был перенесен на лето 2019 года.