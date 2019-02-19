Борзаковский назвал сроки рассмотрения статуса ВФЛА

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский в беседе с «Известиями» назвал сроки возможного восстановлении в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

По его словам, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) планировала рассмотреть вопрос о статусе ВФЛА в начале марта. Однако специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не успевали перепроверить все пробы Московской лаборатории. В связи с этим заседание решили перенести на лето.

По мнению главного тренера национальной команды, у ВФЛА есть все шансы на восстановление членства в организации. Однако для этого необходимо возместить IAAF расходы на антидопинговые расследования в размере около $3 млн.

«Сейчас Дмитрий Анатольевич (президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин. — Ред.) ищет финансовые средства, чтобы закрыть этот вопрос в преддверии совета IAAF, где будет рассмотрен вопрос о восстановлении членства ВФЛА. Работа в этом плане ведется очень активная», — заверил Борзаковский.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в 2015 году после публикации независимой комиссией под руководством Ричарда Макларена доклада о допинге в российском спорте. Сейчас спортсмены из РФ выступают на турнирах под нейтральным флагом.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 20 февраля.